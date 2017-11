Race tegen klok bij inrichten Huis van de Sint

Gemeente maakt weg vrij voor 3 grote vakantieparken bij Scharendijke

14 november SCHARENDIJKE - Aan de Rampweg tussen Scharendijke en Renesse komt plek voor drie grote vakantieparken. In twee gevallen gaat het om campings in de buurt die volgens oude afspraken moeten wijken voor natuurontwikkeling. Per saldo betekent het volgens wethouder Wout van den Berg (VVD) slechts een beperkte uitbreiding van het totaal aantal recreatie-eenheden in de Westhoek.