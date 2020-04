Rabelink neemt bijna afscheid: 'Als ik nu de binnenstad van Zierikzee zie, krijg ik tranen in mijn ogen’

Na hotel Mondragon, nu ook ‘residence’ met zeven appartemen­ten aan de Oude Haven in Zierikzee

20 april ZIERIKZEE - Hotel Mondragon is nog maar net klaar of de bouw van Residence Mondragon is gestart. Direct naast het hotel aan de Oude Haven in Zierikzee komen zeven luxe appartementen. ,,In ‘normale’ tijden zouden we dit met een groot gezelschap vieren, dat gaat nu niet. Daarom zijn we online gestart met een bouwvlog”, zegt makelaar Joris Jobse van Team Leisure.