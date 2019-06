Raaf nu ook terug in Kop van Schouwen

Schrijf­ster Annerieke de Vries: een doorleefd afscheid kan óók

13 juni ZIERIKZEE - Annerieke de Vries (55) snapte er helemaal niets van dat haar moeder, ondanks dat ze ernstig en uitzichtloos ziek was, niet voor euthanasie ging. Tot ze een delier kreeg en in een hospice belandde. De Vries schreef er een roman over. Woensdag 19 juni geeft ze een lezing in hospice Kaaskenshuis in Zierikzee over ‘Een voltooid leven. Roman over een doorleefd afscheid’.