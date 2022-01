Raadsbrede oproep van Schouwen-Duiveland: ‘Stop met die lockdown”

Video Veehouders­fa­mi­lie De Hoop plant een sta-in-de-weg boom met een missie

Hij staat een tikkie in de weg. Maar dat is precies de bedoeling. Bij familie De Hoop in Burgh-Haamstede is een bronboom geplant. Deze winterlinde is de derde bronboom in Nederland. Voor de biologische veehouders Peter en Martin de Hoop, vader en zoon, staat-ie symbool voor goed rentmeesterschap. ,,Wat we gekregen hebben van God willen we op een zo goed mogelijke manier bewerken en bewaren.”

