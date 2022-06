Raad van State ziet nog geen reden voor de noodrem in restauratieplan Oude Haven; ‘Ga alsjeblieft met elkaar praten, dat kan een hoop ellende voorkomen

In één bocht wordt het hannesen, maar het fietspad afblazen is geen optie

Het is niet ideaal, maar dat er éindelijk een vrijliggend fietspad komt tussen Dreischor en Schuddebeurs is hoe dan ook goud. Alleen in de bocht tussen de Platteweg en de Dreischorsedijk is het niet gelukt om overeenstemming te bereiken met de grondeigenaar. Daar moeten fietsers even van het vrijliggende fietspad af om een oversteek over de weg te maken.

26 mei