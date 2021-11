Raad van State moet besluiten of fietspad bij Burgh-Haamstede er mag komen

Zierikzee viert achthon­derd­ste verjaardag met nieuw standaard­werk: ‘Van de geschiede­nis kun je leren’

ZIERIKZEE - Met de dik 11.000 inwoners die Zierikzee nu telt, is de stad groter dan ooit in zijn bestaan. Maar de machtige positie die eeuwen werd gedeeld met Middelburg, is voor altijd geschiedenis.

5 november