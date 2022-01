Raad tovert 60.000 euro uit de hoge hoed voor het Stadhuismuseum

Met dik 25 muziekpro­duc­ties per jaar is CASD geen o­ne-man-show meer

Had je Martin de Jong van CASD 5 jaar geleden teruggefloten op muzikaal gebied, dan had je zomaar mot met ’m kunnen krijgen. Maar ‘zijn kindje’ CASD is allang geen one-man-show meer. Met in 2022 over de 25 evenementen op het programma is het noodzaak om een beresterke organisatie op te tuigen. Tijdelijk voorzitter van de club is Jos Schellaars; voormalig ambassadeur in Estland, consul-generaal in Vietnam én sinds 5 jaar inwoner van Bru.

16 januari