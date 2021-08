PvdA wil alsnog snel een lijst met mogelijke opvanglocaties vluchtelingen

Onderne­mers Zierikzee claimen lege plekken vergunning­hou­ders voor kort parkeren; ‘Ook op het Havenplein’

12 augustus ZIERIKZEE - De lege parkeerplekken voor vergunninghouders in het centrum van Zierikzee zijn ondernemers in de stad een doorn in het oog. Sta daar kort parkeren (1 uur) toe en iedereen is gelukkig, bepleit voorzitter Martin Boevée van InZzee. ,,Tot een bepaalde tijd gedeeltelijk ook op het Havenplein. Waarom niet?”