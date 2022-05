PvdA en GroenLinks trekken weer aan de bel: ‘Schouwen mag niet werkloos toezien bij mensonterende situatie in Ter Apel’

Damherten mollen de boel op volkstui­nen­com­plex in Haamstede

BURGH-HAAMSTEDE - Het was zaterdag open dag bij de Volkstuin Vereniging Haamstede. Maar 's nachts is het al langer open huis op het volkstuinencomplex aan de Dapperweg. Damherten komen er sinds een week in het donker hun maaltje bij elkaar scharrelen en vertrappen alles wat los en vast zit. ,,Het is een ramp. Het vertrappen is nog het ergste.” Naar verwachting volgende week zijn de tuinen omheind met schrikdraad.

