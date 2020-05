Pubers, wees gerust: jullie kunnen blijven stappen in Renesse

Honderddui­zend jonge palingen in Grevelin­gen­meer uitgezet

27 mei OUDDORP - De natuur in Zuid-Holland en Zeeland is herbevolkt met 376.000 jonge palingen. In Friesland gebeurde vorige week hetzelfde met ruim 207.000 jonkies. Beroepsvissers namen vandaag in Ouddorp aan het Grevelingenmeer de honderdduizenden palinkjes aan boord om ze verspreid over het Grevelingenmeer uit te zetten. De herbevolking met jonge paling gebeurt in heel Europa, om de palingstand te stimuleren.