Profvoetballer Julius Bliek groeide op in Burgh-Haamstede: ‘Voetbal was belangrijk, maar zeker niet het enige’

Weer even thuisWie aan de zestienjarige Julius Bliek had verteld dat hij tien jaar later profvoetballer zou zijn, was door Bliek zelf waarschijnlijk niet geloofd. Er is veel veranderd in het leven van de Haamstedenaar. Niet veranderd is zijn woonplaats, al heeft de voetballer van Dordrecht er wel al wat omzwervingen opzitten.

De wieg van Julius en zijn broer Patrizio staat in Vlissingen. Na een aantal jaar in Veere gewoond te hebben, gaan vader Peter en moeder Nicole uit elkaar. Het zorgt ervoor dat de jongens samen met moeder in Burgh-Haamstede gaan wonen. ,,Ik was een jaar of vier toen ik hier kwam wonen en heb er mijn hele jeugd gewoond. Sinds een half jaar woon ik weer in Haamstede, bij mijn moeder (in een ander huis dan op de foto’s). Vorig seizoen voetbalde ik namelijk in Georgië, bij de profclub Saburtalo Tibilisi. Ik was er nog maar een aantal maanden bezig toen de coronacrisis uitbrak. De buitenlandse spelers werden allemaal tijdelijk naar huis gestuurd. In mijn geval is het uiteindelijk een permanente terugkeer naar Nederland geworden. Gelukkig kon ik weer gaan voetballen bij mijn oude club, FC Dordrecht, waar ik een contract tot komende zomer heb. Ik heb ervoor gekozen om in deze periode weer even bij mijn moeder te gaan wonen. Afhankelijk van waar ik komend seizoen voetbal, ga ik beslissen waar ik hierna ga wonen.”

Waar het huis van Julius in de tweede helft van het jaar te vinden zal zijn, is dus nog even afwachten. Dat hij uiteindelijk profvoetballer zou worden, lag overigens zeker niet altijd in de lijn der verwachting bij Julius. ,,Het is prachtig om mee te maken allemaal. Natuurlijk droom je er als jongetje van om later profvoetballer te worden. Toch was dit nu ook weer niet zo’n groot thema bij mij en mijn vriendjes hoor. Wel waren we elke dag wel bezig met voetballen. We hadden een tuin, waar we heel vaak te vinden waren. Volgens mij stond er op den duur geen grasspriet meer recht en je wil niet weten hoe vaak we ruitjes hebben ingetrapt. Mijn moeder werd vaak stapelgek van mijn broer en mij. Gelukkig is het een schat van een vrouw. Mijn broer en ik waren altijd aan het spelen met de jongens van de familie Kloet, die bijna naast ons woonden. Met Jordy, net als ik de jongste broer, heb ik nog steeds veel contact. Voetbal was belangrijk, maar zeker niet het enige. Achter ons huis lag een stuk bos, waar we vaak ‘legertje’ gingen spelen.”

De enige in de bus

Op zijn 22e belandde Julius voor het eerst bij een profclub, Dordrecht. In de jaren ervoor speelde hij bij diverse Zeeuwse clubs. Zijn jeugdopleiding was in principe niet bij een echte profclub, maar zo voelde het in de praktijk wel. ,,Ik heb vijf jaar bij de voetbalopleiding van JVOZ in Vlissingen gespeeld. Dat is aardig te vergelijken met de jeugd van een profclub. Iedere ochtend stond ik al om 8.30 uur op het voetbalveld. Vervolgens ging ik naar de school en na de lessen werden we speciaal begeleid in huiswerkklassen. Dit waren altijd lange dagen, want ik was niet voor 18.00 uur thuis. Het vroege opstaan was nog wel een dingetje hoor. De buschauffeurs hebben me regelmatig over de straat zien rennen om de bus te halen. En dat terwijl de halte maar 300 meter van mijn huis lag, haha. Op den duur kenden de chauffeurs me wel natuurlijk. Het kwam dan ook nogal eens voor dat ze me thuis afzetten, want ik was op de terugweg vaak nog maar de enige die in de bus zat.” Na het zakken voor zijn Havo-examen komt er voor Julius een einde aan de periode bij JVOZ.

Hij keert terug bij zijn oude club in Burgh-Haamstede, DFS. Eventuele plannen voor een profcarrière worden dan ook in de ijskast gezet. ,,Ik ben een jaar later in Rotterdam gaan studeren en heb nog vier maanden in Manchester gewoond om mijn Engels te verbeteren. Uiteindelijk ben ik in de zaak van mijn vader gaan werken, die verschillende bakkerijen heeft. Ik was er werkzaam als accountmanager en zat heel veel op de weg. Ik had het perfect naar mijn zin en woonde lekker in Burgh-Haamstede. Zowel als kind als op latere leeftijd is het echt heel goed wonen hier. Bos, zee, strand, het is allemaal binnen handbereik. Nadat ik het voetbal weer wat serieuzer op ben gaan pakken, heb ik via een omweg toch nog de sprong naar het profvoetbal kunnen maken. Hierdoor heb ik naast Tbilisi ook nog anderhalf jaar in Deventer gewoond, toen ik bij Go Ahead Eagles speelde. De focus ligt nu volledig op voetbal. Zodra ik stop met voetballen wil ik zeker weer iets in het zakenleven gaan doen, wellicht bij het familiebedrijf. Waar ik de komende jaren ga wonen is afwachten, maar de kans is groot dat ik na mijn carrière sowieso weer in Burgh-Haamstede te vinden zal zijn.”

