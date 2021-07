Proefvaart met een koninklijk speeltje op de Grevelingen; Maar íets lijkt er niet te kloppen

De blikken blokken­doos van 30 jaar geleden is passé; Liever een kampeer­huis­je met dakterras

30 juni RENESSE - Voor eigenaar Marc Ruijtenberg van strandpark De Zeeuwse Kust maakt het geen verschil. En ook zijn gasten zal het worst zijn of het chalet waar ze hun vakantie genieten nog wel verplaatsbaar is. Maar nu campinghouders ook een verdieping op kampeerhuisjes laten bouwen, is het voor de gemeente tijd voor nieuwe, duidelijke afspraken wat wel en niet past in die omgeving. ,,Alleen maar beter. Zo is er geen ruimte meer voor gezeur.”