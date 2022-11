Proefboring in Zierikzee: is de aanleg van een warmtenet een stap dichterbij?

de agenda Slapeloze uren over dansen in de Nieuwe Kerk

Rubriek De Agenda gaat over mensen achter evenementen op Schouwen-Duiveland. Dit keer Elly Geelhoed over de deelname van haar Balletschool aan DansZfestival Zeeland zondagmiddag 27 november in de Nieuwe Kerk in Zierikzee.

21 november