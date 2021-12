Proef met zoetwateropslag op oude Schouwse kreekrug moet boeren door droge periodes helpen; 'Geen risico op aardbevingen’

Gouwe van Schouwen Cor Kloet is soms meer dan vijftig uur per week te vinden in het Watersnood­mu­se­um ‘Als kind al gespeeld in dat vierde caisson’

OUWERKERK - De portretjes van zijn overgrootmoeder en zijn oudoom hangen aan de wand in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Zij woonden op Schutje (Kerkwerve) in 1953 en kwamen beiden om tijdens de Ramp. Cor Kloet (67) kijkt met regelmaat naar die fotootjes sinds hij vrijwilliger is in dit museum.

30 november