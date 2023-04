Productie wereldberoemde mosterd en mayonaise van TON verdwijnt uit Zierikzee; personeel moet op zoek naar andere baan

De carrière van Piet van der Klooster (88) begon bij de geboorte van Het Legioen

Feyenoord is op weg naar de landstitel en kan vanavond in Rome doorstoten naar de halve finale van de Europa League. Piet van der Klooster (88) uit Zierikzee fotografeerde zestig jaar terug de geboorte van Het Legioen. Voor hemzelf was het de start van een jongensboekachtige loopbaan als sportfotograaf.