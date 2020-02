Probleem van ontheemde biljarters Haamstede is opgelost: verhuizing naar Pelgrimskerk is definitief

Samen op jacht naar nieuw personeel, maar ook samenwer­ken aan een sterker Renesse

9 februari RENESSE - De mensen van modezaak Bomont in Renesse hoopten aan de vacaturemarkt een collega over te houden. ,,En dat is gelukt", zegt regiomanager Gerton in ’t Groen van Bomont. Met verschillende andere bedrijven liet Bomont zich zaterdag zien in het Renesser dorpshuis.