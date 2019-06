Prinses Beatrix geniet van Zeeuwse Dag van het Paard in Sirjansland

Lotte Doeleman (9) uit Sirjansland moest huilen toen haar gevraagd werd of ze een bloemetje wilde geven aan prinses Beatrix tijdens de Zeeuwse Dag van het Paard. ,,Zo leuk vond ik het.” Het was in het echt nóg leuker dan ze had gedacht. ,,Ze was heel lief. Dat had ik niet verwacht.”

En stoer was prinses Beatrix ook. Niet alleen liep ze fier over het bloedhete veld bij Sirjansland, waar de vijftigste editie van de Zeeuwse Dag van het Paard werd gehouden. Ze nam ook nog eens de tijd, bij aankomst en vertrek, alle paarden, menners en ruiters in de piste persoonlijk te begroeten. ,,Magnifiek. Het was formidabel”, vat Andrie de Buck van de organisatie haar aanwezigheid na afloop samen.

Ongekende veiligheidsmaatregelen

Twee jaar geleden begon de club met voorbereidingen voor de jubileumeditie, want een bezoek van prinses Beatrix gaat gepaard met ‘ongekende veiligheidsmaatregelen’. Bovendien werd voor de gelegenheid ook een delegatie van het Koninklijk Staldepartement naar Sirjansland gehaald. ,,Dat was prachtig om te zien”, zegt Netty Groeneveld die met haar man Melis uit Dordrecht is gekomen om paarden te kijken. ,,De Zeeuwse Paardendag is het mooiste van Zeeland. Het is prachtig om te zien. De prestaties in de hitte. Ze zien er allemaal heel mooi uit. Ze doen allemaal hun best. Het is het hoogste niveau en zeker de paarden van de koninklijke stallen.”