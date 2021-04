Prikken in Zierikzee bij de oude slijterij; ‘Ik doe dit vooral voor de jonge mensen’

Sneeuwval op Vaalser­berg haalt het niet bij record uit 1978 in Renesse

7 april RENESSE - Het was op het nippertje, maar Renesse houdt het sneeuwrecord in handen. Het leek vandaag (woensdag) eventjes spannend te worden toen het begon te sneeuwen op de Vaalserberg. Daar viel in korte tijd bijna twintig centimeter sneeuw. Maar dat was niet voldoende om de zekere twintig centimeter sneeuw die op 11 april 1978 in Renesse viel uit de boeken te laten verdwijnen.