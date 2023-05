Presteren was belangrijk, maar Eddie Bogaert voelde een grote verantwoordelijkheid voor iedereen in zijn omgeving

Aandacht rond herdenking én cruisesche­pen zorgen voor vroege mijlpaal 50.000ste bezoeker Watersnood­mu­se­um

Veel eerder dan voorgaande jaren heeft het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk zaterdag de 50.000ste bezoeker verwelkomd. Luuk (11), Sara (8) en Joos (5) de Graaf uit Gouda stapten zaterdag met hun ouders over de drempel van de caissons. Daar werden ze met bloemen, taart en cadeaus in de watten gelegd.