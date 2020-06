Praatpaal wordt laadpaal op Neeltje Jans

VIDEO | UPDATE 00.05 uur Zoekactie naar drenkeling in Ooster­schel­de levert niets op

0:08 ZIERIKZEE - In de Oosterschelde is donderdagavond tevergeefs gezocht naar een drenkeling. Volgens de Veiligheidsregio Zeeland zou iemand van de Zeelandbrug zijn afgesprongen. De brug was gedurende de zoekactie afgesloten voor het verkeer.