Postkantoor in showroom autobedrijf mag niet zomaar; zorgen over verkeersveiligheid

PopMonu­ment in Goes wil bezoekers laten ontdekken: ‘Wij hadden S10 al vóór ze naar het songfesti­val ging’

Geboren in Brabant, maar inmiddels ook niet meer weg te denken uit Zeeland. Het reizende muziek- en erfgoedfestival PopMonument strijkt na succesvolle edities in Middelburg en Veere dit jaar neer in Goes. ‘Bij ons maak je kennis met de grote artiesten van morgen.’