Popkorenfestival afgebroken door regen: een domper, maar het was toch leuk

Beeldend kunstenaar Senad Alic is weer even terug op de plek waar zijn leven in Nederland begon

,,Als mensen je steeds als vluchteling benaderen, ga je ook zo naar jezelf kijken. Maar laat zien dat je meer bent dan een vluchteling. Toon je talent, kracht en ervaring.’’ Die hartenkreet uit Senad Alic nu dertig jaar nadat hij in het AZC in Burgh-Haamstede zijn leven in Nederland begon.