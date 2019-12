Polman vreest dat kritische raad burgemeesterskandidaten voor Schouwen-Duiveland afschrikt

Necrologie Theodoor Herman de Meester: man van discipline en decorum

4 december ZIERIKZEE - Theo de Meester, oud-burgemeester van Zierikzee van 1971 tot 1986 is maandag in een verzorgingshuis in Middelburg op 93-jarige leeftijd overleden. Dat is slechts twee weken na het overlijden van zijn vrouw Netty de Meester-Post.