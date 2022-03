Politiek belooft veel, maar doet weinig; Klimaat ondergeschoven kindje in partijprogramma's

De stichting riep de gemeenteraad maart vorig jaar op de klimaatnoodtoestand uit te roepen in verband met de alsmaar verder stijgende zeespiegel. Dat ging de raad nét even te ver, voor een gebied waar de Watersnoodramp van 1953 nog vers in het geheugen ligt. Maar het lokale bestuur verklaarde wel ‘dat het klimaat een kritieke situatie met hoge prioriteit schept, waardoor dringend bijkomende maatregelen moeten worden getroffen'. Wat is er sindsdien ook écht gedaan in de geest van die verklaring? En in hoeverre is dit besef ook doorgedrongen in de programma's van de negen partijen die 16 maart hopen op één of liefst meer zetels in de raad, vroeg BewuSD zich af.