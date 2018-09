Politiejeep en agent kopje onder bij reddingsactie voor de kust van Renesse

FiZi haalt prijzenpak­ker J. Kessels alsnog naar Zierikzee

10 september ZIERIKZEE - De roadmovie J. Kessels van de uit Zeeland afkomstige filmmaker Erik de Bruyn wordt alsnog getoond in filmtheater FiZi in Zierikzee. Dat is afgesproken met De Bruyn.