Politie zoekt eigenaar van kluis in Zierikzee

Kees Visser uit Zierikzee opnieuw naar landelijke finale Bocuse d’Or

28 mei ZIERIKZEE - Kees Visser van restaurant Bij Kees in Zierikzee heeft opnieuw een finaleplaats veroverd in de landelijke finale van de Bocuse d’Or. Hij strijdt op 23 september met vier andere koks om een plaats in de Europese finale in Tallinn, Estland.