Politie: Wees alert voor man in Scharendijke die kinderen benaderde

Grevelin­gen­brug voorlopig buiten gebruik

12 november BRUINISSE - De basculebrug over de Grevelingensluis in de N59 bij Bruinisse wordt voorlopig buiten gebruik gesteld. Er is gebleken dat er een onveilige situatie kan ontstaan bij het openen of sluiten van de brug; Rijkswaterstaat onderzoekt hoe dat moet worden hersteld.