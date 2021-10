Politie waarschuwt ouders Zierikzee voor de gevolgen van een kind met vuurwerk op zak

Geen droomhuis voor Tamara Kik (24) in Sirjans­land of Bruinisse. Toch denkt ze samen met Zeeuwland mee over oplossin­gen

BRUINISSE - Tamara Kik (24) uit Sirjansland wil dólgraag in haar eigen dorp of in Bruinisse wonen. Maar haar droomhuis kopen zit er op de huidige woningmarkt niet in. Ze is één van de starters waarmee Zeeuwland onlangs in gesprek ging. De woningcorporatie wil meer levensloopwoningen en kleine startershuizen voor de verkoop bouwen. Is er grond beschikbaar en steekt stikstof geen spaak in het wiel dan kan Zeeuwland snel stappen zetten.

16 oktober