Politie vindt 120 cobra’s onder bed jongen (17) in Zierikzee

Tom opent op zijn 24ste al een ijssalon in Bru

7 december BRUINISSE - Je zou niet verwachten dat Tom Krowinkel met zijn 24 lentes al bijna tien jaar in het vak van ijsmaker zit. Toch is het zo. En waar hij in Sint-Annaland al een bekend gezicht is, drukt hij met ijssalon Heaven Icecream in het voorjaar ook in Bru zijn neus aan het venster.