Politie roept hulp publiek in rond zaak overval op Aldi in Zierikzee

Zeeuwland gaat verromme­ling voortuinen tegen met strakke heggen langs de rand

BRUINISSE - Wie een nieuwbouwhuis huurt bij Zeeuwland, krijgt er voortaan ook een mooie heg in de voortuin bij. Vrij van onderhoud, want daar schakelt de corporatie het groenbedrijf De Zuidhoek voor in.

7 april