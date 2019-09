Politie plaatst beelden vermoedelijke brandstichter Zierikzee online

VIDEO Ontruiming in Scharendij­ke is domper voor 'campinggas­ten'

19 september SCHARENDIJKE - Het leek nog even goed te komen gisteren. Maar eind van de middag stond de politie aan de poort. Kraakcamping 't Gevulde Gat in Scharendijke werd ontruimd. Een domper voor de actievoerders die 'iets moois' met het gat in het dorp wilden doen.