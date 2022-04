Politie ontvangt zes tips over overval op Aldi in Zierikzee

Mathilde zit al een kwart eeuw in de mode, maar ze blijft voor altijd ‘het meisje van de VéGé’

Ze is al 25 jaar eigenaresse van TexTil Mode in Oosterland, maar voor veel Oosterlanders is Mathilde Boogert-Stouten nog altijd ‘het meisje van de Végé’. Al een kwart eeuw lang is haar zaak aan Groenendaal 21 dé plek waar klanten terechtkunnen voor sloggies, comfortabele pantalons met elastiek, maar ook voor mooie overhemden en Zeeuwse cadeaus. Op de plek waar haar opa Cees Stouten ooit een kruidenierszaak begon, wacht de klant een veelzijdig aanbod.

