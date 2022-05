Politie en Staatsbosbeheer maken einde aan illegaal feest op eiland Ossehoek

Opendeurda­gen bij galerie van kunstena­res Ingrid Post: ‘Ik houd van imperfec­tie’

ZIERIKZEE - Ingrid Post (55) wil meer loop in de Meelstraat in Zierikzee. Haar galerie Huys No 51 is een verborgen parel die ze graag aan iedereen toont. Ze houdt daarom vier opendeurdagen en doet mee aan de Kunstroute op woensdag 1 juni.

18 mei