Politici willen 'bijkletsen' met de man met het belverbod

Julia­nastraat wordt eenrichtingsverkeer

5 september ZIERIKZEE - In de Julianastraat in Zierikzee wordt eenrichtingsverkeer ingesteld. De Zoutkeetstraat wordt voor gemotoriseerd verkeer afgesloten. Met het nieuwe parkeerterrein Havenpoort is het nodig, vindt de gemeente, om een veilige looproute te creëren van dat parkeerterrein richting centrum.