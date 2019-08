Poging tot woningoverval gepleegd in Zierikzee

Vakantie voorbij, tijd om te scheiden? SMWO helpt partners harmonieus uit elkaar te gaan

30 augustus GOES - Een vakantie kan een ultieme poging zijn om een kwakkelende relatie te redden, maar door 24 uur op elkaars lip te zitten kan de bom ook zomaar definitief barsten. Niet voor niets is na de zomervakantie een piek waarneembaar in het aantal scheidingen. Speciaal voor (echt)paren wiens huwelijksbootje op de klippen is gelopen, houdt het SMWO deze nazomer twee informatiebijeenkomsten.