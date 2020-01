Poffers aan Zee uit Dreischor wint landelijke prijs voor foodtruck van het jaar

video Remco opent pop-up restaurant tegen voedselver­spil­ling: ‘Doodzonde dat al dat goede eten de vuilnisbak in gaat’

17 januari SIR JANSLAND - Als je ooit hongerige kindjes in Afrika in de ogen hebt gekeken, kun je niet anders meer. Remco Flikweert (23) uit Oosterland in ieder geval niet. ‘’Ik ben daar echt door geraakt.‘’ Met Zeeuws Rood strijdt hij tegen voedselverspilling. In mei opent hij een pop-uprestaurant in een auberginekas in Sirjansland.