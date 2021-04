‘Pluis’ staat nu bij de Dikke Toren, maar als het aan de plastic soup surfer ligt staat-ie straks in de Hofvijver

ZIERIKZEE - Je kunt geen stap langs strand of dijk zetten of je komt van die blauwe draadjes tegen. Vispluis, afkomstig van visnetten, is het meest aangespoelde stukje plastic langs de Nederlandse kust. Daar moeten we wat mee, bedachten ze bij de stichting Centree. ,,We zijn geen actiegroep, maar we zijn wel een organisatie met een maatschappelijk oogmerk. Altijd in combinatie met kunst en cultuur", aldus Erik van Uffelen van Centree.