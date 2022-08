'Pluim voor Karel, maar zijn extra wc-schoonmaak in Renesse is niet nodig’

Kitty Verloo is meewerkend voorvrouw schoonmaak bij De Zuidhoek. Vorige week vrijdag kreeg ze een telefoontje van de gemeente dat het toiletgebouw in Renesse na maanden sluiting vanwege vernieling weer openging en dat De Zuidhoek de schoonmaak weer kon oppakken. ,,We komen er doordeweeks elke dag, 's morgens vroeg. In het weekend en op woensdag doet de Weekra het.” Daarom was ze zeer verbaasd toen ze las over de actie van Karel Steur. ,,Heel leuk dat hij 's avonds de toiletten komt schoonmaken, maar het is eigenlijk niet nodig.”