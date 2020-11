Plezier in de polderbios: corona-moeheid bestrijden met auto-evenement

POLL Nu we binnen zitten, spelen we weer spelletjes. ‘Het brengt ons dichter bij elkaar’

12 november ELLEMEET - Nu de dagen steeds korter worden en we nog in een gedeeltelijke lockdown zitten, zetten steeds meer mensen de tv uit en spelen met elkaar een spelletje. ,,Dat brengt ons als gezin meer bij elkaar”, vertelt Marloes de Oude (23) uit Ellemeet. ,,En na het spelen heb je het nog eens over andere onderwerpen dan anders.”