Pleidooi uit Burgh-Haamstede om oude poldertracé nieuw leven in te blazen

,,We hebben het de mensen maar gemakkelijk gemaakt", zegt woordvoerder Jacques Middelhoek. ,,Tot 24 september kan iedereen bezwaar indienen. Op deze flyer hoeven mensen enkel hun naam en adres in te vullen en een handtekening te zetten. Voor wie geen postzegels heeft: bij de Albert Heijn komt een bus te staan, die wij leeghalen. De verzamelde flyers brengen we naar de gemeente."

Overlast

Op de flyer staat het bezwaar tegen de rotondes bij de afslagen Daleboutsweg en Westenschouwen uiteengezet: de aanleg zou een lapmiddel zijn waarvan Burgh-Haamstede en Westenschouwen 'nog twintig tot dertig jaar negatieve gevolgen zullen ondervinden'. ,,Een rotonde geeft veel geluidsoverlast", legt Middelhoek uit. ,,Dat weten de mensen die bij de Zandweg en de Roterij wonen, inmiddels ook."



En daar waar overlast is, redeneert Middelhoek, worden geen huizen gebouwd. ,,Terwijl Burgh-Haamstede nota bene is aangewezen als groeikern. Maar we zitten dan helemaal vast tussen natuur in het noorden en rotondes in het zuiden."