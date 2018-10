Platform Behoud Duinrand wil dat GroenLinks-leider Jesse Klaver lokale fractie terugfluit

Concert The Animals in Bruinisse

14:16 BRUINISSE - De Britse popgroep The Animals (House of the Rising Sun) krijgt er niet genoeg van. De oude rotten komen zaterdag 27 oktober voor de tweede keer dit jaar naar Schouwen-Duiveland. Op 31 maart en 1 april stonden ze in Brogum Zierikzee. Nu komen ze naar Bruinisse voor een concert in dorpshuis De Vanger. Drummer John Steel (77) richtte in 1957 de band met Eric Burdon in 1957 op. Toetsenist Mick Gallagher is ook van het eerste uur en nog steeds van de partij. De huidige formatie bestaat verder uit zanger/gitarist Danny Handley (die Burdon vervangt) en bassist Roberto Ruis. De Nederlandse band De Maskers 2.0 mag het publiek in Bruinisse opwarmen. Het programma begint om 20.30 uur.