Plasticzee bedekt Plein Montmaertre voor even

Allerzie­len: dag van verbonden­heid, maar samen zijn is lastig

26 oktober KWADENDAMME - Afscheid nemen van een familielid of vriend is al sinds maart niet meer vanzelfsprekend. Uitvaarten worden noodgedwongen in beperkte kring gehouden. Kerkdiensten zijn voor de tweede keer zeer beperkt toegankelijk. En tijdens het katholieke Allerzielen is het maar de vraag of je er bij kan zijn om jouw overleden dierbaren te herdenken.