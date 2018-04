Plannen om historisch Brouw 'wakker te kussen'

Nu al heeft de stad jaarlijks de Brouwse Dag. Wat de stichting betreft komt er elk kwartaal een grote manifestatie in Brouwershaven. Bijvoorbeeld een nautisch evenement rondom de opening van het vaarseizoen, in samenwerking met de watersportvereniging. Die wens is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd, weet Marco van Vulpen van de stichting. Maar ook op korte termijn gebeurt er wat. Van 8 tot en met 23 september ademt Brouwershaven Vadertje Cats. Met een tentoonstelling in de Grote Kerk en een reeks lezingen en concerten. ,,Nu denk je misschien bij hem ' so what ?'. Maar er was een tijd dat mensen niet alleen de bijbel maar ook literatuur van Cats standaard op hun nachtkastje hadden liggen.''

De stichting, die voortkomt uit de Stadsvisie Brouwershaven, heeft een paar spannende plannen om de cultuurhistorie van de stad 'zichtbaar en beleefbaar' te maken. Het uitgangspunt is om een paar thema's groots uit te lichten. Om te beginnen de Gouden Eeuw, waar Jacob Cats één van de grote dragers van is. Dat verhaal moet verteld gaan worden met een vaste erfgoedpresentatie in het koor en de consistoriekamer in de Grote Kerk. In samenwerking met het Brouws Museum. Een tweede thema is het verhaal van Brouwershaven als voorhaven van Rotterdam in de negentiende eeuw. De wereld van het loodswezen en de betonning. ,,Dat willen we in de buitenruimte doen, ergens rondom het Tonnenmagazijn. Met opengewerkte tonnen in het straatbeeld, die het verhaal van het loodswezen op straat vertellen.'' Een derde thema waar veel mee valt te doen is de visserij en garnalenvangst. ,,Als we de kans krijgen en ergens geld vandaan weten te halen, tikken we een oude garnalenkotter op de kop.'' Al dan niet varend is dat dé plek om het verhaal over de Brouwse garnalen te vertellen. ,,Met natuurlijk een broodje met lekkere verse garnaal erbij.''