Plan voor Brouwerseiland onder vuur bij Raad van State

Woensdag was in Den Haag de eerste van twee zittingsdagen. De tegenstanders herhaalden hun bezwaren en maakten het, gesteund door kritische vragen van de rechters, de initiatiefnemers best lastig. Zo ging de Raad van State in op de beoogde locatie. De Brouwersdam is immers een zeewering, en het ministerie mag alleen toestemming geven om daar te bouwen als een project 'innovatief' is en er een 'groot maatschappelijk belang' mee is gediend. Woordvoerders van het ministerie en van Brouwerseiland hadden op de zitting moeite om duidelijk te maken waarom het project zo bijzonder en vernieuwend is. Ze wezen er wel op dat het duurzaam en energieneutraal wordt uitgevoerd, en dat de waterkwaliteit in de Grevelingen erop vooruit gaat.