Plan tegen zomerse verkeershinder in de maak

,,Helaas valt die afsluiting tegelijkertijd", zei gedeputeerde Harry van der Maas (SGP, verkeer) vrijdag in de Statencommissie Economie. ,,We willen garanties over omleidingsroutes, hulpdiensten én als de werkzaamheden doorlopen in de schoolvakanties, ook voor leerlingen die naar Rotterdam moeten maar ook onze kant opkomen.‘’

De gedeputeerde zei dat verkeershinder onontkoombaar is. De komende jaren gaan in het hele land wegen, tunnels, dammen en sluizen op de schop voor renovaties en wegwerkzaamheden. ,,Je hebt altijd onderhoud nodig aan je infrastructuur. Dat is ook goed voor de automobilist en de transportsector. We hebben met elkaar een kwartiermaker aangesteld, die een plan van aanpak gaat maken en met aanbevelingen komt hoe we tot minder hinder kunnen komen. Belangrijk daarbij is communicatie. Hoe kun je reizigers zo goed mogelijk informeren. Bijvoorbeeld over alternatieve routes.”