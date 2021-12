Pijpleiding met zoetwater naar Schouwen-Duiveland is onbetaalbaar, toch blijft het een optie voor de Staten

Proef met zoetwater­op­slag op oude Schouwse kreekrug moet boeren door droge periodes helpen; 'Geen risico op aardbevin­gen’

ZIERIKZEE - Op de oude kreekrug tussen Kerkwerve en Brouwershaven begint komend voorjaar een proef met opvang en ondergrondse opslag van regenwater. Onderzocht wordt of deze methode een oplossing is voor boeren op Schouwen-Duiveland, die hun gewassen bij langdurige droogte in de zomermaanden zien verschrompelen.

