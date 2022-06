Pieter Zeeman Lyceum heeft de weg terug naar boven gevonden: meer nieuwe brugklassers dan verwacht

,,Het kerend tij”, constateert rector Peter van der Gaag tevreden. ,,Er is veel veranderd de afgelopen vijf jaar.” Niet geheel toevallig was dat ook het moment dat de voormalig afdelingsleider (vwo) overstapte van het Goese Lyceum naar de Pontes in Zierikzee. De enige scholengemeenschap op Schouwen-Duiveland zat in een bijna duizelingwekkende spiraal naar beneden. Jaar na jaar schreven zich minder leerlingen in. Ouders gaven de voorkeur aan een school op één van de omliggende eilanden, omdat het onderwijs daar beter zou zijn. De Pontes Pieter Zeeman had een slechte naam opgebouwd en de komst van de derde rector in zeven jaar tijd onderstreepte dat er iets moest gebeuren om die negatieve tendens om te buigen.