Petri genoot van de vertrouwdheid van het gezin

Haar oudste zus was de deur al uit toen Petri d’Anjou - Lems (64) uit Zierikzee werd geboren. De leeftijdsverschillen in het gezin Lems waren groot. Niet alle kinderen waren gepland. Maar daar was thuis, aan de Karnemelksvaart 8 in Zierikzee, niets van te merken. ,,Ik ben in een heel liefdevol gezin opgegroeid.”