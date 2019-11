Peter Hossfeld redde indirect levens met wat radiospullen en een glazen fles

,,Dit is PA-0-ZRK. Dit is PA-0-ZRK. Hoort u mij? Hoort u mij?” Die woorden slingerde Hossfeld op 2 februari 1953 de wereld in. De radiotechnicus van de Zierikzeese firma Weltevreden had zojuist dik vier uur gesleuteld om, met allerlei geïmproviseerd spul, een zender te bouwen. Toen een zendamateur uit Middelburg reageerde, kwam alle spanning er bij Hossfeld uit. ,,Ik heb zitten grienen”, vertelt hij in een reportage die Eric Holm van Omroep Zeeland van hem maakte. De getuigenis van Hossfeld was één van de verhalen die woensdag tijdens Oral Historydag in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk werd verteld.