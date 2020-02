Persoon onwel door gaslek bij tankstation in Ellemeet

Geschenkwo­nin­gen van na De Ramp krijgen mogelijk beschermde status

14 februari MIDDELBURG - Laten we de Scandinavische geschenkwoningen wegrotten? Afbreken? Of onherkenbaar verbouwen? Zodat er straks in het straatbeeld van de door de Ramp van 1953 zwaar getroffen dorpen als Ouwerkerk, Nieuwerkerk en Stavenisse geen enkel huis meer aan de overstroming en de wederopbouw herinnert? Een beschermde status voor de woningen is mogelijk een oplossing.